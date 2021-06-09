Elleçlenen yük ve konteyner miktarı mayısta arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2021 yılı Mayıs ayına ilişkin konteyner ve yük istatistikleri yayımladı.

Buna göre, geçen ay limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 artarak 1 milyon 56 bin 22 TEU oldu. Ocak-mayıs döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 yükselişle 5 milyon 99 bin 938 TEU'ya ulaştı.

Limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 784 bin 394 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 yükselişle 376 bin 433 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları ise 2020'nin aynı ayına göre yüzde 19,9 artışla 407 bin 961 TEU olarak gerçekleşti.

En fazla konteyner elleçlemesi Yunanistan ile yapılan taşımalarda

Yunanistan, geçen ay 99 bin 437 TEU ile en fazla konteyner elleçlemesi yapılan ülke oldu. Yunanistan'ı sırasıyla 94 bin 64 TEU ile İsrail'le, 90 bin 741 TEU ile Mısır ile yapılan taşımalar izledi.

Söz konusu ayda limanlarda deniz yolu ile yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 42 bin 528 TEU ile Mısır'a giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 87,3'ü (37 bin 107 TEU'su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Mısır'ı sırasıyla, 37 bin 969 TEU ile İspanya'ya ve 36 bin 24 TEU ile Yunanistan'a yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

Mayısta limanlarda deniz yoluyla yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 59 bin 193 TEU ile İsrail'den gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 98,3'ü (58 bin 173 TEU'su) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İsrail'i, 54 bin 803 TEU ile Yunanistan'dan ve 37 bin 531 TEU ile Mısır’dan gelen konteyner taşımaları izledi.

Geçen ay limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 784 bin 394 TEU konteynerin yüzde 8,9'u Türk bayraklı gemilerle taşındı.

Limanlarda elleçlenen yük miktarı

Limanlarda elleçlenen yük miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artarak 43 milyon 367 bin 905 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı, aynı dönemde yüzde 3,5 yükselişle 212 milyon 404 bin 786 ton olarak kayıtlara geçti.

Mayısta limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 33,4 artarak 13 milyon 637 bin 861 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 yükselerek 18 milyon 30 bin 263 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 156 milyon 616 bin 60 ton oldu.

En fazla artış klinker cinsinde oldu

Mayısta limanlarda klinker yük cinsinde 1 milyon 226 bin 120 ton elleçleme gerçekleşti. Klinker, 246 bin 720 ton ve yüzde 25,2'lik artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında en fazla artış gösteren yük cinsi oldu.

Bunu sırasıyla, 232 bin 350 ton artış ile taş kömürü (briketlenmiş) ve 222 bin 537 ton artış ile soya fasulyesi yük cinsleri takip etti.

Ham petrol ise 671 bin 513 tonluk düşüşle geçen aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu.

Mayısta hurda demir 2 milyon 43 bin 156 ton ile dış ticarette limanlarda en fazla miktarda elleçlemesi yapılan yük cinsi olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay Portland çimento yük cinsi limanlarda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 1 milyon 228 bin 589 ton ile ilk sırayı aldı.

İthalatta Rusya, ihracatta İtalya ilk sırada

Mayısta deniz yolu ile yapılan dış ticarette en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 259 bin 184 ton ile Rusya ile yapılan taşımalarda görüldü. Rusya'yı sırasıyla 2 milyon 35 bin 398 ton ile ABD, 2 milyon 12 bin 346 ton ile İtalya takip etti.

Söz konusu ayda deniz yolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 318 bin 839 ton ile İtalya'ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Bunu, 1 milyon 75 bin 478 ton ile ABD'ye ve 1 milyon 64 bin 404 ton ile İspanya'ya yapılan taşımalar izledi.

İthalatta ise en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 26 bin 203 ton ile Rusya'dan yapılan taşımalarda görüldü. Bunu, 1 milyon 229 bin 121 tonla Kolombiya ve 959 bin 920 tonla Amerika takip etti.

Mayısta limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 31 milyon 668 bin 127 ton yükün yüzde 9,6'sı Türk bayraklı gemilerle taşındı.