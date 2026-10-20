Elma dalda kaldı, çiftçi alıcı bulamıyor
Bu yıl elma üretiminde yaşanan yüksek rekolte, diğer birçok üründe olduğu gibi düşük fiyat sorununu da beraberinde getirdi. Sektör temsilcileri, özellikle meyve suyu yapımında kullanılan ıskarta elma fiyatlarının, toplama maliyetinin dahi altında kaldığına dikkat çekiyor.
Mehmet H. GÜLEL
mehmet.gulel@dunya.com
Elmadaki yüksek rekolte, beraberinde düşük fiyat sorununu getirdi. Özellikle meyve suyu üretiminde kullanılan ıskarta elma fiyatlarının, toplama maliyetinin dahi altında kalması nedeniyle elmanın dalında kaldığı belirtiliyor. Geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 2 milyon 286 bin ton elma üretilirken, bu yıl ise bitkisel üretim birinci tahminine göre üretimin yüzde 93,6 artışla 4 milyon 427 bin tona ulaşması bekleniyor. Elmadaki bu bolluğa karşın, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ihracatta pazar kaybeden fabrikaların önceki yıllardaki kadar alım yapamadığı ifade ediliyor. Bu durum yüzünden üreticiler, meyve suyu sanayisinde kullanılan ıskarta elmaya alıcı bulmakta güçlük çekiyor.
Aşırı yağışlar karaleke hastalığına yol açtı
Elma üretiminde yaklaşık 600 bin ton ile Isparta’nın ardından ikinci sırada yer aldıklarını belirten Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, şu anda meyve suluk elmanın kilogram fiyatının 4 lira seviyesinde olduğunu, sofralık elmanın ise kilogramının 15 liradan satıldığını söyledi. Meyve suluk elmada alıcı bulunmadığına dikkat çeken Kenar, bu yılki yoğun yağışlar nedeniyle kara leke hastalığının daha fazla görüldüğünü ve bu durumun meyve suluk elma oranını artırdığını ifade etti. Küçük ölçekli üreticilerden şu anda alım yapan tüccar bulunmadığını da dile getiren Kenar, “Meyve suluk elmanın kilo başına zaten 4 lira toplama maliyeti var. Ürün para etmiyor, fabrikalar da almıyor. Eskiden alım yapan fabrikaların önü kamyonlardan geçilmezdi; şimdi ise kamyon sayısı oldukça seyrek. Bu durumun temelinde geçen yıl yaşanan zirai don yatıyor. Geçen yıl elma işleyemeyen fabrikalar ihracatta pazar kaybetti. Zirai don komisyonunda, çiftçinin yanı sıra fabrikaların da desteklenmesi gerektiğini, aksi takdirde pazar kaybeden fabrikalar nedeniyle bir sonraki yıl elma bolluğu olsa bile ürünün dalda kalacağını ifade etmiştik. Bugün ne yazık ki bunun sonucunu yaşıyoruz. İhracatçıya teşvik verilseydi ve pazarlar kaybedilmeseydi elma bugün dalda kalmazdı. Şu anki fiyatlarla ürününü toplayamayan üreticilerin elması dalında kalacak gibi duruyor” dedi. Öte yandan, sofralık elmanın kilogramının 15 liradan alındığını, büyük kapama elma bahçelerinde ise fiyatın 20 liraya kadar alıcı bulabildiğini aktaran Kenar, bölgelerinde 8 bin dekara ulaşan tek parça kapama bahçelerin bulunduğunu sözlerine ekledi.
Soğuk depoya giren elmanın kilogram masrafı 22,5 lira
Son yağan yağmurlarla birlikte elmaların daldan hızla dökülmeye başladığını belirten Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, şu an bölgelerinde alım yapan tüccarın olmadığını, gelenlerin ise halk arasında ‘tokatçı’ olarak tabir edilen kişilerden oluştuğunu ifade etti. İhracatta yaşanan sorunlar nedeniyle önünü göremeyen ihracatçıların mali tablolarını bozmak istemediğini, bu yüzden de piyasada sıcak ticaretin dönmediğini bildirdi. Yurt içindeki zincir market fiyatlarına da değinen Bayram, “Karaman'da üreticinin elinden 15 ile 20 lira bandında çıkan elma, yürüme mesafesindeki zincir marketlerde kalitesine göre kilogramı 65 lira ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Bir elma soğuk hava deposuna 20 liradan girdiyse, depodan çıkana kadar yaklaşık 22,5 lira ek masrafı olur. Yani soğuk hava deposuna giren elma, tüm girdi maliyetleriyle birlikte depodan 42,5 liraya çıkıyor. İlimizdeki 220 bin tonluk soğuk hava deposu kapasitesi de dolmak üzere. Sofralık elma şu an kilogramı 10 liradan alıcı buluyor. Diğer yandan 2024'te kilogramı 7-8 liradan alınan meyve suluk elma, bu yıl 4 liradan alıcı bulabiliyor. Fiyatlar 2024 yılının dahi altında kalmış durumda. Bu fiyatlarla dünya ile rekabet edemiyoruz; elmanın kilogramını 1 dolar 20 sente satıyoruz” diye konuştu.
Taze elma ihracatı ilk 8 ayda %34,7 geriledi
Elma ve elma suyu ihracatında bu yıl, önceki yıllara kıyasla belirgin bir gerileme yaşanıyor. Bu yılın ilk 8 ayında taze elma ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 düşerek yaklaşık 84 milyon dolar seviyesinde kaldı. Geçen yılın ilk 8 ayında ise 128,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. T Benzer bir düşüş elma suyunda da yaşanıyor. Elma suyu ihracatı, bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 oranında gerileyerek 162,776 milyon dolar oldu.