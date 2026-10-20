Elma dalda kaldı, çiftçi alıcı bulamıyor

Mehmet H. GÜLEL

mehmet.gulel@dunya.com

Elmadaki yüksek rekol­te, beraberinde düşük fiyat sorununu getirdi. Özellikle meyve suyu üretimin­de kullanılan ıskarta elma fiyat­larının, toplama maliyetinin dahi altında kalması nedeniy­le elmanın dalında kaldığı be­lirtiliyor. Geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 2 milyon 286 bin ton elma üretilirken, bu yıl ise bit­kisel üretim birinci tahminine göre üretimin yüzde 93,6 artışla 4 milyon 427 bin tona ulaşma­sı bekleniyor. Elmadaki bu bol­luğa karşın, geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle ihracatta pazar kaybeden fabrikaların önceki yıllardaki kadar alım ya­pamadığı ifade ediliyor. Bu du­rum yüzünden üreticiler, mey­ve suyu sanayisinde kullanılan ıskarta elmaya alıcı bulmakta güçlük çekiyor.

Aşırı yağışlar karaleke hastalığına yol açtı

Elma üretiminde yaklaşık 600 bin ton ile Isparta’nın ar­dından ikinci sırada yer aldık­larını belirten Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, şu anda meyve suluk el­manın kilogram fi­yatının 4 lira sevi­yesinde olduğunu, sofralık elmanın ise kilogramının 15 lira­dan satıldığını söy­ledi. Meyve suluk el­mada alıcı bulunma­dığına dikkat çeken Kenar, bu yılki yoğun yağışlar nedeniyle kara leke hastalığı­nın daha fazla görül­düğünü ve bu duru­mun meyve suluk el­ma oranını artırdığını ifade etti. Küçük ölçekli üreticilerden şu anda alım yapan tüccar bulun­madığını da dile getiren Ke­nar, “Meyve suluk elmanın ki­lo başına zaten 4 lira toplama maliyeti var. Ürün para etmi­yor, fabrikalar da almıyor. Es­kiden alım yapan fabrikaların önü kamyonlardan geçilmez­di; şimdi ise kamyon sayısı ol­dukça seyrek. Bu durumun te­melinde geçen yıl yaşanan zirai don yatıyor. Geçen yıl elma iş­leyemeyen fabrikalar ihracat­ta pazar kaybetti. Zirai don ko­misyonunda, çiftçinin yanı sıra fabrikaların da desteklenmesi gerektiğini, aksi takdirde pazar kaybeden fabrikalar nedeniyle bir sonraki yıl elma bolluğu ol­sa bile ürünün dalda kalacağını ifade etmiştik. Bugün ne yazık ki bunun sonucunu yaşıyoruz. İhracatçıya teşvik verilseydi ve pazarlar kaybedilmeseydi elma bugün dalda kalmazdı. Şu an­ki fiyatlarla ürününü toplaya­mayan üreticilerin elması dalında kalacak gi­bi duruyor” dedi. Öte yandan, sofralık elmanın kilogramının 15 liradan alındığını, büyük ka­pama elma bahçelerinde ise fi­yatın 20 liraya kadar alıcı bula­bildiğini aktaran Kenar, bölge­lerinde 8 bin dekara ulaşan tek parça kapama bahçelerin bu­lunduğunu sözlerine ekledi.

Soğuk depoya giren elmanın kilogram masrafı 22,5 lira

Son yağan yağmurlarla bir­likte elmaların daldan hızla dö­külmeye başladığını belirten Karaman Ziraat Odası Başka­nı Mehmet Bayram, şu an bölgelerinde alım yapan tüccarın olma­dığını, gelenlerin ise halk arasında ‘tokatçı’ olarak tabir edilen ki­şilerden oluştuğunu ifade etti. İhracatta ya­şanan sorunlar nede­niyle önünü göreme­yen ihracatçıların ma­li tablolarını bozmak istemediğini, bu yüz­den de piyasada sıcak ticaretin dönmediğini bildirdi. Yurt içinde­ki zincir market fiyatlarına da değinen Bayram, “Karaman'da üreticinin elinden 15 ile 20 lira bandında çıkan elma, yürüme mesafesindeki zincir market­lerde kalitesine göre kilogramı 65 lira ila 100 lira arasında de­ğişen fiyatlarla satılıyor. Bir el­ma soğuk hava deposuna 20 li­radan girdiyse, depodan çıka­na kadar yaklaşık 22,5 lira ek masrafı olur. Yani soğuk hava deposuna giren elma, tüm girdi maliyetleriyle birlikte depodan 42,5 liraya çıkıyor. İlimizdeki 220 bin tonluk soğuk hava de­posu kapasitesi de dolmak üze­re. Sofralık elma şu an kilogra­mı 10 liradan alıcı buluyor. Di­ğer yandan 2024'te kilogramı 7-8 liradan alınan meyve suluk elma, bu yıl 4 liradan alıcı bu­labiliyor. Fiyatlar 2024 yılının dahi altında kalmış durumda. Bu fiyatlarla dünya ile rekabet edemiyoruz; elmanın kilogra­mını 1 dolar 20 sente satıyoruz” diye konuştu.

Taze elma ihracatı ilk 8 ayda %34,7 geriledi

Elma ve elma suyu ihracatında bu yıl, önceki yıllara kıyasla belirgin bir gerileme yaşanıyor. Bu yılın ilk 8 ayında taze elma ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 düşerek yaklaşık 84 milyon dolar seviyesinde kaldı. Geçen yılın ilk 8 ayında ise 128,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. T Benzer bir düşüş elma suyunda da yaşanıyor. Elma suyu ihracatı, bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 oranında gerileyerek 162,776 milyon dolar oldu.