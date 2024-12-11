Elon Musk bir eşiği daha aştı! Serveti bir anda fırlayınca....

Tesla ve SpaceX CEO’su milyarder iş insanı Elon Musk 400 milyar dolar servet barajını aşan ilk insan olarak tarihe geçti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre; Musk’ın serveti bir anda 50 milyar dolar artarak 439,2 milyar dolara çıktı.

Musk’ın servetinde bu artışın nedeni ise SpaceX şirketinin içeriden hisse satışı oldu.

Elon Musk’ın servetinde 2022 yılı sonu itibarıyla ciddi bir geriye dönüş yaşanmış ve bir ara 200 milyar doları aşkın düşüş gerçekleşmişti.

Ancak önde gelen bağışçısı ve destekçisi Donald Trump’ın geçen ayki seçim zaferinin ardından Musk’ın servetinde ciddi artış yaşandı.

Tesla hisseleri yüzde 65 yükseldi

Tesla hisseleri, Trump'ın sürücüsüz araçların piyasaya sürülmesini kolaylaştıracağı ve Tesla'nın rakiplerine avantaj sağlayan elektrikli araçlar için vergi indirimlerini kaldıracağı beklentileriyle seçim öncesinden bu yana yaklaşık yüzde 65 arttı.

Musk'ın yeni oluşturulan Devlet Verimliliği Dairesi'nin eş başkanı olarak yeni yönetimde kilit bir rol üstlenmesi planlanıyor ve bu da ona Washington'da bir kürsü ve Oval Ofis'e doğrudan bir hat sağlıyor.