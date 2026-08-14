Elon Musk bir işçinin yıllık kazancını 4,23 saniyede kazanıyor

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ABD’de şirket yöneticileri ile çalışanlar arasındaki gelir makası giderek açılıyor. AFL-CIO tarafından yayımlanan son “Thieves at the Very Top” raporu, bu farkın en çarpıcı örneklerinden birini Elon Musk üzerinden ortaya koydu.

Rapora göre Musk’ın 2025 yılında Tesla’dan aldığı ücret paketinin değeri 158,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu rakam Musk’ı ABD’nin en büyük şirketlerinin yöneticileri arasında sıra dışı bir konuma taşıdı.

Raporun en dikkat çekici hesaplaması, Musk’ın kazancının Tesla çalışanlarının ücretleriyle karşılaştırılmasıyla ortaya çıktı.

AFL-CIO’ya göre Elon Musk, 2025 yılında ortanca bir Tesla çalışanının bir yılda kazandığı paranın karşılığını her 4,23 saniyede bir elde etti. Musk’ın toplam ücret paketinin çalışanların ortalama kazancının 2,5 milyon katından fazla olduğu belirtildi.

Musk’ın ücretinin klasik bir maaştan farklı olduğu da özellikle vurgulandı. Devasa rakamın önemli bölümünün performansa bağlı ödüllerden oluşması nedeniyle Musk’ın diğer şirketlerin CEO’larıyla doğrudan karşılaştırılmasının güç olduğu belirtildi.

Rapor, sorunun yalnızca Elon Musk’ın olağanüstü büyüklükteki ücret paketinden kaynaklanmadığını da ortaya koydu.

Musk hesaba katılmadığında, incelenen büyük S&P 500 şirketlerinde CEO’ların çalışanlara kıyasla ortalama kazanç oranı 2024 yılında 285’e 1 seviyesindeyken, 2025’te 312’ye 1 seviyesine yükseldi.

Musk’ın ücreti hesaplamaya dahil edildiğinde ise ortalama oran 5 bin 387’ye 1 gibi çarpıcı bir seviyeye çıktı.

CEO’ların ortalama kazancı 22,8 milyon dolara çıktı

Üst düzey yöneticilerin kazançlarında genel bir yükseliş de yaşandı.

Musk hariç tutulduğunda, raporda incelenen şirketlerin CEO’larının ortalama kazancı 2024'te 18,9 milyon dolar iken 2025 yılında 22,8 milyon dolara yükseldi.

Tesla ve Elon Musk hesaba dahil edildiğinde ise CEO başına ortalama kazanç 340,1 milyon dolara fırladı. Raporda ayrıca çalışanların ABD milli gelirinden aldığı payın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

ABD’de her 3 yetişkinden 1’inin emeklilik birikimi yok

Yönetici ücretleri yükselirken raporda Amerikalıların yaşadığı ekonomik sıkıntılara ilişkin dikkat çekici veriler de yer aldı.

ABD'deki yetişkinlerin yüzde 33’ünün emeklilik için hiçbir birikiminin bulunmadığı, yüzde 37’sinin ise karşısına çıkabilecek 400 dolarlık beklenmedik bir masrafı karşılayacak yeterli paraya sahip olmadığı belirtildi.

Rapora göre yetişkinlerin yüzde 26’sı maliyeti nedeniyle sağlık hizmeti almaktan vazgeçerken, kiracıların yüzde 23’ü son bir yıl içinde kirasını ödemekte gecikti. Bununla birlikte haberde, bu ekonomik sorunların doğrudan yüksek yönetici ücretlerinden kaynaklandığının söz konusu verilerle kanıtlanamayacağı özellikle vurgulandı.

Donald Trump için de dikkat çeken hesaplama

AFL-CIO raporunda ABD Başkanı Donald Trump’ın 2025 yılı geliri de incelendi. Trump’ın büyük bölümü kripto para varlıklarıyla bağlantılı olmak üzere 2,2 milyar dolar gelir elde ettiği tahmin edildi.

Rapora göre Trump’ın geliri bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 254 arttı. Ortanca ücret alan bir ABD çalışanının aynı miktarda para kazanabilmesi için ise 43 bin 154 yıl çalışması gerektiği hesaplandı.

AFL-CIO yönetimi Trump yönetiminin ekonomi politikalarını eleştirirken, Beyaz Saray bu değerlendirmelere karşı çıktı. Beyaz Saray sözcüsü, Trump’ın varlıklarının bağımsız üçüncü taraf finans kuruluşları tarafından yönetilen hesaplarda tutulduğunu ve herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını savundu.