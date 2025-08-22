Elon Musk, OpenAI'ı satın almak için Meta CEO'su Mark Zuckerberg'den mali destek istemiş

Dün yayınlanan mahkeme belgelerine göre Elon Musk, 2025 yılının başlarında OpenAI'ı satın almak için 97,4 milyar dolarlık bir teklif için Meta CEO'su Mark Zuckerberg'den mali destek istedi.

Bu açıklama, Musk'ın 2015 yılında Sam Altman ile birlikte kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurduğu OpenAI ile devam eden yasal savaşının ortasında geldi.

Dava dosyası, Musk'ın yapay zeka girişimi xAI aracılığıyla Zuckerberg'e bir niyet mektubu ile yaklaştığını ve devralmayı finanse etmek için potansiyel yatırım fırsatlarını araştırdığını belirtiyor. Ancak ne Zuckerberg ne de Meta belgeyi imzaladı.

Musk'tan 'misyon ihlali' davası

Kuzey Kaliforniya'daki bir federal mahkemede görülen dava, Musk'ın OpenAI'ın kar amacı güden bir kuruluşa dönüşerek asıl misyonunu ihlal ettiği yönündeki suçlamalarına odaklanıyor.

Buna karşılık OpenAI, Musk'ın teklifinin "düzmece" olduğunu, davalar ve kamuoyu saldırıları yoluyla daha geniş bir taciz kampanyasının parçası olduğunu iddia eden karşı davalar açtı.

Meta'ya mahkeme celbi

OpenAI ayrıca teklifle ilgili olarak Musk ile yaptığı iletişim için Meta'ya mahkeme celbi gönderdi. Meta, taleplerin aşırı olduğunu ve ilgili bilgilerin doğrudan Musk ve xAI'dan gelmesi gerektiğini savunarak geri adım attı.

Dosyalama, Meta'nın yapay zeka gelişimine agresif bir şekilde yatırım yaptığını ve OpenAI dahil olmak üzere en iyi yapay zeka yeteneklerini çekmek için 100 milyon doları aşan ödeme paketleri sunduğunu belirtiyor.