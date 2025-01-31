Elon Musk 'Paraları yok' demişti: OpenAI, SoftBank liderliğinde dev bir yatırım turuna hazırlanıyor!

Yapay zeka devi OpenAI, şirketin değerlemesini 340 milyar dolara kadar yükseltecek bir finansman turu için yatırımcılarla masada. Görüşmelerde, SoftBank’ın bu tura liderlik ederek 15 milyar ila 25 milyar dolar arasında bir katkıda bulunması bekleniyor. Kaynaklara göre, SoftBank bu yatırımla OpenAI’nin en büyük destekçisi olan Microsoft’u geride bırakabilir.

Kaynaklar, görüşmelerin henüz tamamlanmadığını ve bu nedenle tarafların isimlerinin açıklanmadığını belirtti. Planlanan fonun bir kısmının, Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde paydaşları için "Paraları yok" eleştirisinde bulunduğu OpenAI’nin SoftBank ve Oracle ile birlikte ortak girişimi Stargate’e yönelik taahhütleri için kullanılabileceği ifade ediliyor. Stargate’in, yapay zeka teknolojilerinde iş birliğini artırmayı ve sektörde yeni standartlar oluşturmayı hedefleyen bir girişim olduğu biliniyor.

OpenAI'nin, son dönemde geliştirdiği yapay zeka modelleri ve teknolojik çözümleriyle sektördeki liderliğini pekiştirdiği bir dönemde gelen bu haber, şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. SoftBank’ın liderlik ettiği yatırım turunun başarıyla tamamlanması durumunda, OpenAI’nin hem araştırma geliştirme hem de küresel genişleme çalışmalarına daha fazla odaklanabileceği belirtiliyor.

Şirket, yapay zeka teknolojilerinin geleceğini şekillendirme vizyonuyla global iş birliği fırsatlarını genişletmeyi hedeflerken, Stargate girişimi gibi yeni projelerin bu sürece katkı sağlaması bekleniyor.