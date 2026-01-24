Elon Musk, Tesla Autopilot'ı devre dışı bıraktı

Tesla'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, giriş seviyesi modeller için verilen yeni siparişlerde Autopilot artık standart donanım olarak sunulmuyor. Yeni uygulama kapsamında araçlarda yalnızca trafik durumuna duyarlı hız sabitleyici yer alıyor. Bu sistem, otoyolda öndeki aracı takip ederken hızın otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor.

Autopilot'ın kaldırılmasının, Tesla'nın Kaliforniya'da Autopilot ve Tam Otonom Sürüş (FSD) özelliklerine ilişkin yanıltıcı pazarlama iddialarıyla karşı karşıya kalmasıyla bağlantılı olup olmadığı ise berlisizliğini koruyor. Bu kapsamda şirketin bayilik lisansının askıya alınması gündeme gelmiş, Tesla'ya özellikle yazılım pazarlamasıyla ilgili uygulamalarını gözden geçirmesi için 60 günlük bir uyum süresi tanınmıştı.

FSD ücretleri de artacak

Söz konusu değişiklik, Tesla CEO'su Elon Musk'ın geçtiğimiz hafta FSD için uygulanan 8 bin dolarlık tek seferlik ücretin kaldırılacağını, bunun yerine halihazırda sunulan aylık 99 dolarlık abonelik modeline geçileceğini açıklamasının ardından geldi. Musk, açıklamasında abonelik ücretlerinin de artacağına işaret etmişti.

Tazminat planıyla bağlantılı olabilir

Tesla'nın bu hamlesi, Toyota da dahil olmak üzere birçok otomobil üreticisinin benzer sürüş destek sistemlerini halen standart olarak sunması nedeniyle dikkat çekerken Autopilot'ın geri çekilmesinin Musk'ın yeni tazminat planıyla bağlantılı olabileceği öne sürüldü. İddiaya göre bu plan, Tesla'nın 10 milyon ücretli FSD abonesine ulaşmasını şart koşuyordu.

Öte yandan Musk'ın robotaksi seferlerinin başlatılacağını açıklamasının ardından Tesla hisseleri yükselişe geçti. Şirket, hizmete sınırlı sayıda denetimsiz araçla başlayacağını duyururken, Wall Street bu gelişmeyi olumlu karşıladı.