Elon Musk: Tesla, yapay zeka çipleri için dev bir fabrika kurabilir

Tesla CEO’su Elon Musk, perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin yapay zeka çipleri üretmek için devasa bir çip fabrikası kurmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Musk, Tesla’nın beşinci nesil yapay zeka çipini tasarladığını ve üretim planları kapsamında Intel ile iş birliği yapma ihtimalini kamuoyuyla paylaştı.

Intel ile iş birliği mesajı

"Belki Intel ile bir şeyler yaparız" diyen Musk, henüz bir anlaşma imzalanmadığını ancak görüşmelerin değerli olabileceğini belirtti.

Bu açıklamanın ardından Intel hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 4 yükseldi. Intel yorum yapmaktan kaçındı.

Musk, Tesla’nın TSMC ve Samsung ile de iş birliği yaptığını yineledi. AI çipleri, Tesla’nın otonom sürüş sistemlerini ve Full Self-Driving yazılımını destekliyor. Şirket şu anda dördüncü nesil çipleri kullanıyor.

Musk, az sayıda AI5 çipinin 2026’da üretileceğini, yüksek hacimli üretimin ise 2027’de başlayabileceğini söyledi. AI6 çipinin aynı fabrikalarda üretileceğini ve yaklaşık iki kat performans sunacağını, seri üretimin ise 2028 ortasında başlayacağını belirtti.

'Blackwell'e kıyasla üçte bir enerji tüketecek'

"En iyi senaryoyu bile hesaba katsak, tedarikçilerimizden gelen çip üretimi yeterli değil" diyen Musk, "Bu yüzden Tesla terafab yapmamız gerekebilir. Giga gibi ama çok daha büyük. İhtiyacımız olan çip hacmine ulaşmanın başka bir yolu yok" ifadelerini kullandı.

Musk, bu fabrikanın ayda en az 100 bin wafer start kapasitesine sahip olacağını söyledi. Yeni çipin Tesla yazılımına özel olarak optimize edileceğini, düşük maliyetli ve enerji verimli olacağını belirten Musk, Nvidia’nın Blackwell çipine kıyasla üçte bir enerji tüketimiyle yüzde 10 maliyetle üretileceğini dile getirdi.

"Şu anda çiplere takmış durumdayım" diyen Musk, "Beynimde çipler var" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.