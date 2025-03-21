Elon Musk’a SEC celbi: Twitter hisseleri için yasal süreç başladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Elon Musk’ı, Twitter (şimdiki adıyla X) hisseleriyle ilgili federal menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle ifadeye çağırdı.

Ocak ayında SEC tarafından açılan davada, Musk’ın Twitter hisselerinin yüzde 5’ini satın almasını yatırımcılara zamanında bildirmediği ve federal menkul kıymetler yasalarına aykırı davrandığı iddia ediliyor.

SEC: Musk, açıklama için 11 gün geç kaldı

ABD’de yürürlükte olan bir SEC kuralına göre, bir yatırımcı bir şirketin yüzde 5 veya daha fazla hissesine sahip olduğunda, bunu 10 gün içinde açıklamak zorunda. SEC, Musk’ın bu eşiği 14 Mart 2022’de geçtiğini ancak açıklamayı 11 gün gecikmeli olarak 4 Nisan 2022’de yaptığını belirtti.

Bu süre zarfında Musk’ın daha düşük fiyattan ek hisse satın alarak yatırımcılara karşı haksız bir avantaj sağladığı ve piyasayı manipüle ettiği öne sürülüyor.

Musk’tan açıklama gelmedi

Elon Musk, SEC tarafından ifadeye çağrılmasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak daha önce yaptığı açıklamalarda, SEC ile yaşadığı hukuki süreçleri “politik” olarak nitelendirmiş ve kurumun kendisine karşı taraflı davrandığını iddia etmişti.

Bu dava, Musk’ın SEC ile yaşadığı ilk hukuki süreç değil. Daha önce de Tesla ile ilgili açıklamaları nedeniyle SEC ile karşı karşıya gelen Musk, Twitter (X) satın alımı sürecindeki işlemlerinin tekrar inceleme altına alınmasıyla yeni bir yasal mücadeleyle karşı karşıya.