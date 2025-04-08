Elon Musk'ın 300 milyar dolarlık serveti eridi

Trump’ın piyasaları kasıp kavuran tarifelerinin ardından Elon Musk’ın serveti, 5 ay sonra ilk kez 300 milyar doların altına geriledi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Tesla hisselerindeki düşüşün devam etmesiyle pazartesi günü 4,4 milyar dolar kaybeden Musk'ın toplam serveti 297.8 milyar dolara indi.

Perşembe ve cuma günü de toplam 31 milyar dolarlık kayıp yaşayan Musk’ın serveti 2025 başından bu yana 134,7 milyar dolar eridi.

Milyarderlerin serveti eridi

Musk, Bloomberg’in dünyanın en zengin 500 kişisini sıraladığı listede pazartesi günü en çok kaybeden altıncı isim oldu. Endeks genelinde ise bir günde toplam 271 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Bu, endeksin tarihindeki en kötü üçüncü gün olarak kaydedildi.