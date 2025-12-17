Tesla hisseleri rekor kırdı, Elon Musk'ın serveti uçtu!

Yıla kötü bir başlangıç yapan Tesla hisseleri, yaklaşık bir yılın ardından dün rekor seviyesini yeniledi.

Hisseler dünkü kapanışta yüzde 3,1 artışla 489,88 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. Hisseler yıl başından bu yana yüzde 21 değer kazandı.

Hisselerdeki yükselişte bu hafta CEO Elon Musk’ın açıklamaları etkili oldu. Musk, Tesla’nın Austin, Teksas’ta sürücüsüz araçları, içinde hiçbir yolcu olmadan test ettiğini söyledi. Tesla, yaklaşık altı ay önce güvenlik sürücüleriyle pilot program başlatmıştı.

Yatırımcılar, bu gelişmeleri Tesla’nın uzun süredir verdiği “mevcut elektrikli araçları bir yazılım güncellemesiyle robotaksiye dönüştürme” vaadini nihayet hayata geçirebileceğinin bir işareti olarak gördü.

Ancak Austin’de test edilen otonom sürüş sistemleri henüz geniş çapta kullanıma sunulmuş değil ve güvenlikle ilgili pek çok soru işareti devam ediyor.

Hisselerdeki ralli Musk'ı uçurdu

Ralliyle birlikte Tesla’nın piyasa değeri 1,63 trilyon dolara yükseldi. Şirket böylece Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon ve Meta’nın ardından dünyanın en değerli yedinci halka açık şirketi oldu ve Broadcom’u az farkla geride bıraktı.

Forbes verilerine göre Musk’ın serveti de yaklaşık 684 milyar dolara ulaştı. Böylece Elon Musk'ın serveti, listenin ikinci sırasında yer alan Google kurucu ortağı Larry Page’in servetinin 430 milyar dolar üzerine çıktı.

Yıl boyunca dalgalı seyir izlendi

Tesla için yıl genelinde dalgalı bir seyir izlendi. Şirket, yıla Elon Musk’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’ındaki rolü sayesinde avantajlı bir konumda başladı. Ancak Musk’ın Trump ile çalışması, dünya genelinde aşırı sağ siyasi figürlere verdiği destekler ve sert siyasi söylemleri, tüketici tepkisine yol açtı.

Tesla, ilk çeyrekte teslimatların yüzde 13 azaldığını ve otomotiv gelirlerinin yüzde 20 düştüğünü açıkladı. İkinci çeyrekte hisse senedi toparlansa da satışlardaki düşüş sürdü ve otomotiv gelirleri yüzde 16 geriledi.

Yılın ikinci yarısı ise daha güçlü geçti. Ekim ayında Tesla, ABD’de alıcıların eylül sonunda sona eren federal vergi teşvikinden yararlanmak için elektrikli araçlara yönelmesiyle üçüncü çeyrek gelirlerinin yüzde 12 arttığını bildirdi. Hisse senedi bu dönemde yüzde 40 yükseldi.

Tesla, ekim ayında popüler Model Y SUV ve Model 3 sedan modellerinin daha uygun fiyatlı versiyonlarını piyasaya sürse de bu hamle şu ana kadar ABD ve Avrupa satışlarını artırmadı. Cox Automotive verilerine göre Tesla’nın ABD satışları kasım ayında son dört yılın en düşük seviyesine indi.

Vergi teşviğinin sona ermesi, Musk’a yönelik süregelen tepkiler ve Çin’de BYD ve Xiaomi, Avrupa’da ise Volkswagen gibi daha düşük maliyetli veya daha cazip elektrikli araçlar üreten rakiplerin artan rekabeti Tesla için önemli zorluklar yaratıyor.