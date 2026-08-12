Elon Musk'ın dolar hakkındaki yapay zeka uyarısı gerçekleşmeye başlıyor

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Musk, yapay zeka ve robotların mal ve hizmet üretimini hızla artırırken insanların gelirlerinin aynı ölçüde artmaması durumunda talebin üretimin gerisinde kalabileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir tabloda fiyatların genel seviyesinde sert düşüş, yani deflasyon riski ortaya çıkabilir.

"İnsanlara dolar vermelisiniz"

Musk, X'teki paylaşımında, "Eğer yapay zeka ve robotlar üretimi artırırsa insanlara dolar vermelisiniz, aksi takdirde büyük bir deflasyon yaşanacaktır" görüşünü dile getirdi.

Bu yaklaşım, Musk'ın daha önce gündeme getirdiği "evrensel yüksek gelir" düşüncesiyle de örtüşüyor. Temel fikir, makinelerin üretimin giderek daha büyük bölümünü üstlendiği bir ekonomide insanların üretilen mal ve hizmetleri satın alabilecek gelire sahip olmaya devam etmesi.

Ancak tartışmanın diğer tarafında bu gelirin nasıl finanse edileceği var. Para arzının hızlı artırılması, üretimdeki artışla dengelenememesi halinde enflasyon ve para biriminin satın alma gücünde kayıp riski yaratabilir.

Tartışmanın diğer ucunda Bitcoin var

Bu noktada Bitcoin'in sınırlı arz yapısı da tartışmaya dahil oluyor. Bitcoin protokolünde toplam arzın 21 milyon adetle sınırlandırılmış olması, merkez bankalarının yönettiği itibari paralardan temel farklarından birini oluşturuyor.

Dolayısıyla yapay zekanın üretimi artırdığı bir gelecekte iki farklı yaklaşım karşı karşıya geliyor: Ekonomide talebi desteklemek amacıyla para arzını artırabilen mevcut para sistemi ile arzı önceden belirlenmiş Bitcoin gibi varlıklar.

Yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisinin büyümesi ise bu tartışmayı teorik olmaktan çıkarıyor. Otomasyon nedeniyle iş kayıplarının hızlanması halinde, "İnsanlar çalışarak yeterli gelir elde edemezse üretilenleri kim satın alacak?" sorusu önümüzdeki yıllarda ekonomi politikalarının en önemli başlıklarından biri haline gelebilir.