Elon Musk'ın en zor yılı: Şirketleri kan kaybederken itiraf etti

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Elon Musk'ın teknoloji imparatorluğu son aylarda peş peşe yaşanan olumsuz gelişmelerle sarsıldı. Geçtiğimiz hafta SpaceX'in Starship roketinin testi bazı motorların ateşlenememesi nedeniyle iptal edilirken bu aksaklık şirketin gelecek planlarına darbe olarak değerlendirildi.

Musk, uzun süredir Starship'i hem Mars hedeflerinin hem de SpaceX'in gelecekteki büyümesinin temel taşı olarak gösteriyordu. Ancak yaşanan sorunlar projelerin zorlu bir süreçten geçtiğini ortaya koydu.

Öte yandan Tesla da benzer şekilde elektrikli otomobil satışlarındaki yavaşlama, artan rekabet ve yapay zeka yatırımlarının gölgesinde sert değer kaybetti. Analistler, Musk'ın siyasi çıkışlarının da marka algısını zedelediğini ve bunun tüketici tercihlerini etkilediğini belirtti.,

'Kendimi fazla kaptırdım'

Şirketleri kan kaybederken Musk ise The Economist dergisine verdiği röportajda dikkat çeken bir itirafta bulundu. Trump yönetiminin ilk döneminde kurulan ve kamu harcamalarını azaltmayı amaçlayan "Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE)" sürecine beklediğinden fazla dahil olduğunu kabul eden Musk, "Açıkçası kendimi biraz fazla kaptırdım." dedi.

DOGE on binlerce kamu çalışanının işten çıkarmışı, yardım programlarını kesmiş ve kamuda yaşanan veri güvenliği sorunları nedeniyle yoğun eleştiri almıştı. Musk da bu süreçte imajının da ciddi şekilde zarar gördüğünü, çok fazla eleştiri aldığını söyledi. Ancak röportaj boyunca siyasi görüşlerinde önemli bir değişiklik sinyali vermedi. Kendisine yöneltilen ırkçılık eleştirilerini reddeden Musk, Avrupa'daki bazı aşırı sağcı siyasetçilere yönelik açıklamalarını da savunmayı sürdürdü.

'Ekonomide "bolluk dönemi" yaşanacak'

Röportajda yapay zekaya ilişkin öngörülerini de paylaşan Musk, gelecekte üretkenliğin büyük ölçüde artacağını, ekonomide "inanılmaz bir bolluk dönemi" yaşanacağını ve hükümetlerin vatandaşlara doğrudan gelir desteği sağlayabileceğini savundu.

Ancak değerlendirmelere göre Musk'ın hem şirketlerinde yaşanan operasyonel sorunlar hem de siyasi tartışmalar, milyarder ismin son yılların en zorlu dönemlerinden birini yaşadığını gösteriyor. Özellikle yatırımcılar Starship programının geleceği ve Tesla'nın yeniden büyüme ivmesi yakalayıp yakalayamayacağını merak ediyor.