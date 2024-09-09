Elon Musk'ın süper bilgisayarı Colossus yapay zeka alanında ne kadar etkili olacak?

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, kısa bir süre önce Colossus adlı yeni bir süper bilgisayarı tanıttı. Musk’un süper bilgisayarının adı Türkçede devasa anlamına geliyor.

Bilgisayar, yapay zeka yarışı için kritik hale gelen güçlü bir grafik işlem birimi olan Nvidia H100 yongası üzerinde çalışıyor. Musk'a göre yapay zeka eğitim sistemi olan dev makinede 100 bin Nvidia H100 yongası bulunuyor.

Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, Meta'nın Llama 3 büyük dil modeli 16 bin Nvidia H100 çip üzerinde eğitildi. Meta, mart ayında yaptığı açıklamayla, iki yeni 24 bin çip kümesi ekleyerek yapay zeka altyapısına yatırım yapmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Yapay zeka öncülerini yakalayabilir

Başka bir deyişle, Musk'ın Colossus'u güçlü görünüyor. Ve yapay zeka endüstrisinin öncülerini yakalamasına yardımcı olabilir. Ancak önde gelen bazı isimler bundan o kadar da emin değil.

LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman, bir teknoloji yayını olan The Information'a verdiği demeçte, xAI süper bilgisayarının rekabetçi üretken yapay zeka alanında sadece “masa bahisleri” olduğunu söyledi.

Hoffman, Colossus'un sadece xAI'nin OpenAI ve Anthropic gibi daha gelişmiş diğer yapay zeka şirketlerini yakalamasına izin verdiğini kastetti.

Nvidia bağımlığı eleştiri konusu

The Information'ın haberine göre Modular AI CEO'su Chris Lattner, geçen hafta The Information'ın AI Zirvesi'ndeki bir panel sırasında Musk'ın Nvidia'nın pahalı ve sınırlı çiplerine olan yoğun bağımlılığının, milyarderin Dojo adlı kendi GPU'sunu inşa etme çabasıyla da tutarsız olduğunu söyledi.

Meta, Microsoft, Alphabet ve Amazon, Nvidia GPU'larını stoklamaya devam ederken bile kendi yapay zeka çiplerini geliştiriyor.

Business Insider'a bir e-posta gönderen Lattner, “Aradaki fark, Elon'un Dojo üzerinde uzun yıllardır çalışıyor olması” dedi.

Musk, Nvidia'nın çok rağbet gören çiplerinden daha fazlasını elde etmenin zorlukları konusundaki endişelerini dile getirdi ve Dojo projesinin şirketinin çip üreticisine olan bağımlılığını azaltmaya yardımcı olacağını söyledi.

Musk, temmuz ayında Tesla bilançosunu açıklarken “Dojo ile Nvidia ile rekabet edebilmek için bir yol görüyoruz” dedi ve ekledi: “Başka seçeneğimiz yok gibi bir şey.”

Hedef Colossus'u iki katına çıkarmak

Eylül ayı başlarında X'teki Colossus hakkında konuşurken Musk, süper bilgisayarın boyutunu birkaç ay içinde 200 bin çipe çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

Musk, kümenin sadece 122 günde inşa edildiğini söyledi. Bu, başka hiçbir şirketin eşleşmediği etkileyici bir başarı.

Colossus'un 100 bin GPU'yu aynı anda çalıştırıp çalıştıramayacağı belli değil, bu da sofistike ağ teknolojisi ve çok fazla enerji gerektiriyor.

The Information'ın haberine göre Musk daha önce 100 bin çiplik kümenin haziran ayı sonunda hazır ve çalışır durumda olduğunu söylemişti.

Ancak o dönemde yerel bir elektrik şirketi xAI'nin yerel şebekeden yalnızca birkaç megawatt güce erişimi olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.