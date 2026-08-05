Elon Musk'ın tek cümlesi yetti: Fiyatlar daha da yükselebilir

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SpaceX'in halka açık şirket olarak açıkladığı ilk finansal sonuçlar yalnızca şirketin performansıyla değil, Elon Musk'ın yapay zeka ve çip sektörüne yönelik değerlendirmeleriyle de dikkat çekti. Özellikle bellek (memory) çiplerine ilişkin yaptığı açıklamalar, sektörün geleceğine yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

Şirketin ikinci çeyrek sermaye harcamalarının 18,4 milyar dolara yükseldiğini açıklayan Musk, bu yatırımların önemli bölümünün yapay zeka altyapısına ayrıldığını belirtti. SpaceX'in 2030 yılına kadar 1 trilyon dolar gelir hedeflediğini söyleyen Musk, bu büyümenin yüksek yatırım harcamalarını beraberinde getireceğini ifade etti.

"Talep yüzde 200 artıyor"

Elon Musk, yapay zeka alanındaki en büyük darboğazın bellek çipleri olduğunu belirterek, bellek üretiminin yıllık yaklaşık yüzde 20 arttığını ancak talebin yüzde 200 seviyesinde büyüdüğünü söyledi. Talebin arzı bu kadar hızlı aşmasının fiyatları yukarı yönlü destekleyeceğini dile getiren Musk, sektörün önümüzdeki yıllarda bellek arzı konusunda daha fazla baskıyla karşılaşabileceğini vurguladı.

Micron ve sektör hisseleri için güçlü sinyal

Musk'ın açıklamaları özellikle Micron ve diğer bellek üreticileri açısından pozitif değerlendirilirken, analistler yapay zekâ yatırımlarındaki hızlanmanın bellek çiplerine olan ihtiyacı artırmaya devam edeceğini belirtiyor. Son haftalarda gerileyen Micron hisselerinin de artan talep beklentisiyle yeniden yükseliş potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.

SpaceX bilançosunun ardından şirket hisseleri artan yatırım harcamaları nedeniyle kısa vadede baskı altında kalsa da, Musk'ın değerlendirmeleri yapay zekâ ekosisteminde faaliyet gösteren çip üreticileri açısından güçlü talep görünümünün sürdüğüne işaret ediyor.