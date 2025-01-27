Elon Musk’ın Tesla hedefleri, Trump’ın politikaları nedeniyle tehdit altında

Wall Street bankaları, Tesla'nın 2025 yılına ilişkin satış hedeflerinin, kurucu ortak Elon Musk'ın tahminlerinin gerisinde kalacağını öngörüyor. Analistler, özellikle Trump yönetiminin Biden dönemi elektrikli araç teşviklerini geri çekme olasılığı nedeniyle Tesla'nın büyüme hızının yavaşlayabileceğini belirtiyor.

Büyüme tahminleri geriledi

Tesla'nın 2024 yılına göre yüzde 16 artışla 2025'te 2,07 milyon araç satması bekleniyor. Bu rakam, Musk'ın Ekim ayında öngördüğü yüzde 20-30’luk büyüme tahmininin oldukça altında kalıyor. Ayrıca, bu büyüme oranı Tesla’nın 2021 ve 2022 yıllarında kaydettiği yaklaşık yüzde 40’lık büyüme performansıyla da karşılaştırıldığında oldukça düşük.

Tesla, 2023 yılında üretim sorunları ve küresel ekonomik dalgalanmalar nedeniyle son on yılın ilk düşüşünü kaydetmişti. Analistler, 2025 yılında toparlanma beklese de bu toparlanmanın önceki yıllardaki büyüme hızına ulaşamayacağını düşünüyor.

Trump’ın teşvik politikalarına karşı tavrı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden seçilmesi durumunda Biden döneminde yürürlüğe giren elektrikli araç teşviklerini kaldırmayı vaat ediyor. Geçtiğimiz hafta Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada, "haksız sübvansiyonların ve piyasa çarpıklıklarının gözden geçirileceği" belirtildi. Bu durum, Tesla gibi elektrikli araç üreticilerini doğrudan etkileyebilir.

Morgan Stanley analisti Adam Jonas, "Trump 2.0'ın elektrikli araç teşviklerine karşı çıkması, 2025 hacim beklentilerini vurdu" dedi. Barclays analisti Dan Levy ise Tesla'nın ABD'deki satışlarının yaklaşık üçte ikisinin, elektrikli araç alıcılarına sunulan 7.500 dolarlık vergi kredisine dayandığını belirtti. Teşviklerin kaldırılması halinde Tesla'nın ABD satışlarının büyük bir darbe alabileceği ifade ediliyor.

Dördüncü çeyrek sonuçları bekleniyor

Tesla'nın Çarşamba günü açıklayacağı dördüncü çeyrek kazanç raporu, şirketin gelecekteki stratejileri ve büyüme beklentileri açısından önemli ipuçları verebilir. Analistler, Tesla'nın teşviklerin kaldırılması durumunda ABD dışındaki pazarlarına daha fazla odaklanmak zorunda kalabileceğini öngörüyor.

Tesla’nın 2025 hedeflerine ulaşıp ulaşamayacağı, yalnızca şirketin kendi iç dinamiklerine değil, aynı zamanda ABD'nin elektrikli araç politikalarındaki değişimlere de bağlı olacak gibi görünüyor.