Elon Musk'ın XAI'ında zarar katlandı: 9 ayda 7,8 milyar dolarlık harcama

Milyarder iş adamı Elon Musk’ın yapay zeka girişimi XAI, hedefini aşarak 20 milyar dolar yatırım topladığı turun ardından zararını katladı. Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde şirketin net zararı 1,46 milyar dolara yükselirken bir önceki üç aylık dönemde de zarar 1 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Aynı dönemde şirketin geliri yaklaşık iki kat artarak 107 milyon dolara ulaşırken, XAI Ticari ürün ve hizmetlerini ölçeklendirmeye başlasa da, henüz yüksek harcamaları dengelemedi.

Dokuz ayda 7,8 milyar dolar nakit harcandı

Yılın ilk dokuz ayında agresif büyüme stratejisi ve yüksek maliyetli bilgi işlem altyapısı nedeniyle XAI, toplam 7,8 milyar dolar nakit harcadı.



Şirket bu hafta yaptığı açıklamada, yeni yapay zeka modelleri ve bilgi işlem kapasitesini geliştirme çalışmalarını hızlandırdığını duyurdu. Bu kapsamda Seri E finansman turu hedefi 15 milyar dolardan 20 milyar dolara yükseltildi.