Elon Musk'tan kritik atama: Eski Morgan Stanley bankacısı xAI ve X'in finans bölümünün başına geçiyor

Elon Musk, eski Morgan Stanley bankacısı Anthony Armstrong'u yapay zeka grubu xAI'nin yeni finans direktörü (CFO) olarak atadı. Bu atama, yönetici kadrosunda son dönemde yaşanan en büyük değişiklik oldu.

FT'ye konuşan konuya yakın kişilere göre Armstrong hem xAI hem de sosyal medya platformu X'in finans bölümünün başına geçecek.

Armstrong birkaç haftadır xAI ile çalışıyordu ve geçtiğimiz günlerde şirketin resmi CFO'su olarak atandı. X hesabında artık isminin yanında xAI logosu bulunuyor, bu da onun şirketin bir çalışanı olduğunu gösteriyor.

Yakın ilişkileri vardı

Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolara satın aldığı dönemde Morgan Stanley’de küresel teknoloji birleşme ve satın almalar biriminin başında bulunan Armstrong, bu süreçte de görev almıştı.

Twitter'ın devralınmasında danışmanlık yapan finansçı, son yıllarda Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nda (Doge) çalıştığı dönem de dahil olmak üzere, Musk'ın önemli bir yardımcısı olarak öne çıkmıştı.

Armstrong, kısa bir süre CFO olarak görev yaptıktan sonra OpenAI’ye geçen Mike Liberatore’un yerine geçti.

Ayrıca Armstrong, X’in mevcut CFO’su Mahmoud Reza Banki’nin yerine de geçecek. Banki’nin, göreve başlamasından bir yıl geçmeden şirketten ayrıldığı bildirildi.