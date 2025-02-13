Elon Musk’tan OpenAI’ya satın alım için şartlı teklif: Misyonuna sadık kal yoksa anlaşma iptal

Elon Musk, OpenAI'nin kar amacı gütmeyen statüsünü koruması halinde, 97,4 milyar dolarlık satın alma teklifini geri çekeceğini açıkladı. Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne sunulan dosyada, Musk’ın, OpenAI'nin misyonunu korumasını şart koştuğu belirtildi.

Dosyada, "OpenAI, Inc. Yönetim Kurulu, kuruluşun hayır kurumu misyonunu sürdürmeye hazırsa ve dönüşümünü durdurarak varlıklarını 'satılık' olmaktan çıkarırsa, Musk teklifi geri çekecektir" ifadeleri yer aldı.

Mahkeme belgelerinde ayrıca, bu şartların yerine getirilmemesi halinde, OpenAI'nin varlıkları için uygun bir alıcının ödeyeceği tutar kadar tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi.

Elon Musk: OpenAI misyonunu terk etti

Musk, yapay zeka şirketi xAI ve bir yatırımcılar konsorsiyumu ile birlikte, OpenAI'nin kar amacı gütmeyen kolunu satın almak için 97,4 milyar dolarlık teklif başlattığını duyurmuştu.

Musk, OpenAI ve CEO’su Sam Altman’ı, yapay zekayı insanlık yararına geliştirme misyonundan saparak yalnızca kar odaklı bir yol izlemekle suçladı.

OpenAI’nin, başlangıçta kar amacı gütmeyen bir vizyonla kurulduğuna dikkat çeken Musk, şirketin son yıllarda piyasa odaklı kararlarının, etik yapay zeka geliştirme misyonuna zarar verdiğini savundu.

Sam Altman: İstersen ben X'i satın alayım?

OpenAI CEO’su Sam Altman, ise geçtiğimiz günlerde satın alma teklifini geri çevirdiğini açıklamıştı. Altman, Musk’ın teklifine alaycı bir şekilde yanıt vererek “İstersen ben X’i satın alabilirim” demişti.

Rekabetin yeni cephesi: Stargate Projesi

OpenAI, SoftBank ve Oracle, ABD Başkanı Donald Trump'ın izniyle ülke genelinde büyük çaplı veri merkezleri kurmayı amaçlayan Stargate Projesi'ni hayata geçirmişti.

Musk, bu projeye sert eleştiriler yönelterek şirketlerin vaat ettiği 500 milyar dolarlık kaynağa sahip olmadığını iddia etmiş, "Bu şirketlerin parası yok" açıklamasını yapmıştı.