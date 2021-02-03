Elvan: Enflasyon hedefinin çok uzağındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabından bugün açıklanan enflasyon verisini değerlendirdi.



Verilerin enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösterdiğini ifade eden Elvan, "Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elvan'ın açıklamaları şöyle:

"Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."