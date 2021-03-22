Elvan: Serbest piyasa mekanizmasında kesinlikle taviz yok

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını söyledi. Elvan yaptığı açıklamada, "Makroekonomik istikrarın ön koşulları fiyat istikrarı ve finansal istikrardır" dedi.



Elvan şunları söyledi:



"Bu alanlarda istikrar olmaksızın güçlü, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümeye ulaşmak mümkün değildir. Uygulamakta olduğumuz “enflasyonda düşüşü önceliklendiren” makro politika çerçevesi, enasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.



Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz.



Piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." "