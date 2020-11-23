Elvan ve Gül yargı reformunu iş dünyası ile görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı alanında atılması gereken adımları görüşmek üzere bir araya geldi. Bakan Elvan, sosyal medya hesabından duyurdu. Elvan, İş dünyası ve STK’lar ile yapılacak toplantılar öncesinde bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, “Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız” diye konuştu.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan önümüzdeki dönemde, TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD gibi iş dünyası örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapacaklar. Bu görüşmelerde, başta yabancı yatırımlar olmak üzere, genel olarak yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında yargı alanında atılması gereken adımlar ele alınacak. İş dünyasının talepleri dinlenecek.