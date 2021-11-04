Elvan: 'Yüksek kur hedefi' yorumları doğru değil

'Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri' programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirip sağlıklı dengeli bir büyüme hedeflediklerini belirterek, “Düşük enflasyon ve kur istikrarına önem veriyoruz” dedi.

Elvan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Bizim için büyümenin dengeli ve sürdürülebilir olması, istihdama olan katkısı ve gelir dağılımı adaletini tesis edici nitelikte olması, büyümenin seviyesinden çok daha önemli.

Bu sene için öngördüğümüz yüzde 9'luk büyümeyi milli gelire oran olarak %2'nin altında bir cari açık ile gerçekleştireceğiz.

Yılı %3,5 altında bir bütçe açığı ile kapatacağız.

"İhracatı desteklemek amacıyla yüksek döviz kuru hedeflendiği” yorumları doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uyguluyor. Kurun değeri piyasada belirlenir.

100 birime aldığımız doğalgazı vatandaşa 25 birime satıyoruz.