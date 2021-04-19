Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması: Döviz satışları yasal, yolsuzluk söz konusu değil

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, '128 milyar dolar' tartışmalarıyla ilgili olarak; "Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir, burada MB'nin muhabir bir banka aracılığıyla bu alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştiğini görüyoruz. Burada kesinlikle yasal olmayan bir durum söz konusu değil, kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara NTV İstibarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Elvan'ın konuşmasından satır başları:

Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor.

Hazine ile TCMB arasında protokol imzalandı. Hazine'ye TL'nin istikrarı konusunda yetki verilmiştir. 2017'de imzalanan protokol yasaldır.

Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilmiştir, burada MB'nin muhabir bir banka aracılığıyla bu alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştiğini görüyoruz.

Bu platformda piyasa yapıcı yerli ve yabancı bankalar yer alıyorlar, herhangi bir şahıs yok.

Platformda bulunan bankalar gerekli ödemeleri MB'ye yaptıktan sonra bir TL likitide oluyor, bu TL'yi de doğal olarak bilançosunda görebiliyorsunuz.

MB günlük bilançosunda da bu hareketleri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz.

Bunun örnekleri başka ülkelerde de var, biz de Kasım'dan bu yana böyle bir döviz alım satım işlemini gerçekleştirmedik.

Yöntem eleştirilebilir ama kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız.

"Verilerin yayımlanmasında fayda görüyorum"

Veriyi açıklama kararı tamamen Merkez Bankası'nın uhdesindedir. Ancak ben bu verilerin yayımlanmasında fayda görüyorum, tabii ki takdir Merkez Bankası'nın.

Bu işin gerçek sahibi Merkez Bankasıdır, teknik düzeyde bir açıklama yapmadan Benim bir açıklama yapmamın MB'nin bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım, MB'den teknik açıklama geldiği için ben de açıklama yaptım.

Burada kesinlikle yasal olmayan bir durum söz konusu değil, kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil.

Döviz satışı ile oluşan TL, APİ ve swap üzerinden bankalara kullandırıldı.

"İlk çeyrekte yüzde 5 civarı büyüme bekliyoruz"

2021 yılında baz etkisiyle güçlü bir büyüme bekliyoruz.

Artık bölgesel tedarik merkezleri oluşturulması yönünde bir kanaat oluştu, Türkiye burada çok önemli bir avantaja sahip.

Temel problemimiz büyümenin finansmanında yatıyor, iç tasarruflarımız yatırımlarımız için yeterli değil.

Bunu dış tasarruflarla sağlamak durumundasınız, herhangi bir aksaklık olduğunda kurlarda bir oynaklık görüyorsunuz, bu da enflasyon üzerinde bir baskı oluşturuyor.

İlk çeyrekte öncü göstergelere baktığımızda yüzde 5,0 civarı bir büyüme öngörüyoruz.

İkinci çeyrekte baz etkisiyle çift rakamlı bir büyüme söz konusu olacak.

2021 yılının büyüme açısından daha olumlu bir yıl olacağını öngörüyoruz

Fiyat istikrarının olmadığı bir ortamda sağlıklı büyümeden, yatırımdan, üretimden, istihdamdan bahsedemezsiniz

Refah ve istihdam artışı fiyat istikrarını sağlamakla mümkündür.

Enflasyona bütüncül bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor, sadece para politikasıyla enflasyonu çözmemiz mümkün değil.

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı

Temel makroekonomik politikalarımızda bir değişiklik söz konusu değildir.

Enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

Güven ortamını tesis etmek bizim en temel ilkelerimizden biri, kısa vadeli kazanımlar uğruna asla orta ve uzun vadeli kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz, asla popülist yaklaşım içinde olmayacağız.

Bütçe açığı hedefiyle mali disiplin alanındaki kararlılığımızı net bir şekilde ortaya koymak istedik.

Bütçemizde kalıcı gelir artışını sağlayıcı bazı tedbirler aldık.

Bütçede yer almayan ancak COVİD-19 nedeniyle harcama yapma zorunluluğu olan alanlar ortaya çıktı, şu an 2021 yılı için 46,5 milyar TL ekstra bir harcama yapılmasını bekliyoruz.

Kamu maliyesi alanında oldukça disiplinli bir şekilde hareket ediyoruz.

Tek amacımız sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak.

Şu anda takipteki alacakların oranına baktığımızda oranı yüzde 4, şu an için bunun yüzde 75-76'sını bankalar karşılık olarak ayırmış durumda.

"Bankacılık sektöründe sıkıntı görmüyoruz"

Bankalarımızın ihtiyatlı bir yaklaşım içinde olduğunu söyleyebilirim.

Yakın izleme için %16'lık bir karşılık ayrıldığını görüyoruz, bankalarımız burada da ihtiyatlı bir yaklaşım içinde.

Banka genel müdürleri yakın izleme için yaklaşık %20'lik risk gördüklerini söyledi.

Bankacılık sektörü açısından biz bir sıkıntı görmüyoruz.

Yakın izlemedeki bu yüzde 20'lik risk gerçekleşse bile takipteki alacak oranı yaklaşık yüzde 6'lara gelir, bu da önemli bir risk değil.