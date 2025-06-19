Emeğin başkentiydi şimdi emeklinin başkenti oldu: Zonguldak'ta emekli sayısı çalışan sayısını geçti

Zonguldak'ta 2024 yılı Aralık ayı verilerine göre sosyal güvenlik kapsamında olan 584 bin 764 kişiden 180 bini aşkın kişi SGK kapsamında aylık alırken, 149 bin 557 bin kişi de SGK kapsamında aktif olarak çalışıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2024 yılı Aralık ayı verilerine göre, Zonguldak'taki sosyal güvenlik kapsamındaki kişi sayıları ve dağılımları belirlendi. Kent genelinde toplam 584 bin 764 kişi sosyal güvenlik kapsamına alındı.

Açıklanan istatistiklere göre, Zonguldak'ta sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı ile aylık alan kişi sayısı arasındaki denge dikkat çekti.

Çalışan sayısı 149 bin 557 oldu

Sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan kişi sayısı, sigorta kollarına göre dağılımı şu şekilde oldu:

Eski adıyla SSK'lılar olarak bilinen 4/A statüsünde 112 bin 461 kişi, Bağ-Kur'lu esnaf ve çiftçileri kapsayan 4/B statüsünde 12 bin 299 kişi ve memurları kapsayan 4/C statüsünde ise 24 bin 797 kişi bulunuyor.

Bu verilerle, Zonguldak'taki toplam aktif çalışan kişi sayısı 149 bin 557 olarak belirlendi.

Aylık alan kişi sayısı 180 bini geçti

Sosyal güvenlikten emekli aylığı veya dul/yetim aylığı gibi ödeme alan kişi sayıları ise 4/A statüsünde 151 bin 604, 4/B statüsünde 14 bin 550 ve 4/C statüsünde 14 bin 711 olarak tespit edildi.

Buna göre, Zonguldak'taki toplam aylık alan kişi sayısı 180 bin 865 olarak gerçekleşti.

Bu rakamlar doğrultusunda, Zonguldak'ta sosyal güvenlik kapsamında aylık alan kişi sayısının aktif çalışan kişi sayısını geçtiği ortaya çıktı.

226 bin kişi yakını aracılığıyla faydalanıyor

Ayrıca, sosyal güvenlikten bir başkasının üzerinden faydalanan, yani bakmakla yükümlü tutulan (yararlanıcı) kişi sayıları da detaylandırıldı.

4/A kapsamında 167 bin 529 kişi, 4/B kapsamında 23 bin 663 kişi, 4/C kapsamında 35 bin 438 kişi olmak üzere, toplam 226 bin 630 kişi sosyal güvenlikten bir yakını aracılığıyla faydalanıyor. Bu kişiler genellikle çalışan veya emeklilerin bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk veya anne-baba gibi yakınlarını ifade ediyor.

Genel Sağlık Sigortasından 27 bin kişi faydalanıyor

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında tescil edilen, yani sadece genel sağlık sigortası üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanan kişi sayısı 27 bin 712 olarak belirtildi. Bu grubun içinde primleri devlet tarafından ödenen (örneğin gelir testinde belirli bir seviyenin altında çıkan veya bazı özel durumları olan vatandaşlar) kişi sayısı 18 bin 874, genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödeyen kişi sayısı ise 8 bin 838 olarak kayıtlara geçti.

'Emeğin başkentiydi şimdi emeklinin başkenti olduk'

Emekli olduktan sonra esnaflığa devam eden Hüseyin Bozacıoğlu, "Emeğin başkentiydi şimdi emeklinin başkenti olduk. Şöyle diyelim size, iş ortamı çok olmadığı için EYT'den yararlananlar hep emekli oldu. 12-13 bin lira emekli maaşı alıyorlar. 45 yaşında emekli olunca emeklinin başkenti oldu. İstanbul, Bursa, Sakarya, İzmit buralar sanayi şehir olduğu için hep buralara göç ettiler" diye konuştu.