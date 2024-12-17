Emek yoğun sektörlerde SGK prim indirimi çağrısı

Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin Asgari ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 2 toplantı gerçekleştiren komisyondan henüz bir rakam çıkmadı.

Asgari ücrette 2025 rakamının netleşmesine sayılı günler kalırken, işverenlerden de yeni talepler geldi. Hazır giyim, tekstil, deri ve halıcılık sektöründe işverenler hükümetten SGK prim desteği istedi.

Maliyet artışını gerekçe gösterdiler

4 sektörün ihracatçı birliklerinden gelen ortak açıklamada, maliyet artışlarına dikkat çekilerek daha fazla istihdam kaybı yaşanmaması prim indiriminin yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılması ve desteğin 2 yıl uzatılması talep edildi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ile İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) tarafından yapılan ortak açıklamada, artan maliyetler karşısında tüm üretici ve ihracatçıların desteklenmesi gerektiğini vurgulanarak, özellikle emek yoğun sektörlerde işçilik maliyetinden kaynaklanan yükün paylaşılması gerektiği ifade edildi.

'Asgari ücretteki artış yükü sadece işverene bırakılmamalı'

Hazır giyim, tekstil, deri ve halı gibi sektörlerde işçilik en önemli maliyet kalemlerinden birini oluşturduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Asgari ücretteki artış yükü sadece işverene bırakılmamalı. Ücretli çalışandan kesilen gelir vergisi dilimleri günün koşullarına göre güncellenmeli. Uzun yıllar büyük emeklerle kazandığımız pazarlarımızı kaybetmek istemiyoruz. Bunun için emek yoğun sektörlerin desteklenmesi gerekiyor. Bu noktada halen yüzde 5 olarak uygulanan SGK işveren prim indiriminin hazır giyim, tekstil, deri ve halı sektörleri için şirket büyüklüğü gözetilmeksizin 2 yıl boyunca yüzde 10’a çıkarılmasını talep ediyoruz."