Emekli aralık enflasyon rakamlarını bekliyor: En düşük emekli maaşı için hesap şimdiden başladı

Milyonlarca emekli, 2026 yılı ocak ayında maaşlara yapılacak artışın ne kadar olacağını yakından takip ediyor.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarına ait enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, ocak zammını belirleyecek altı veriden beşi netleşti. Nihai zam oranı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.

Son 5 aylık enflasyon tüzde 11,20

CNBC-e tarafından yapılan ankete göre, aralık ayında enflasyonun yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Yılın ilk altı ayında enflasyon yüzde 16,67 olarak kayda geçmişti. İkinci yarıda ise temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,06, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 oranında artış yaşandı. Bu verilerle birlikte yılın ikinci yarısında beş aylık enflasyon yüzde 11,20’ye ulaştı.

Emeklinin en düşük beklentisi...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını altı aylık enflasyon oranı kadar zamlı alıyor. Bu kapsamda temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında artış yapılmıştı. Mevcut verilere göre emekliler için şimdiden yüzde 11,20’lik artış hakkı oluşmuş durumda ama son karar belirlenerek yasayla verilecek.

Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 gelmesi halinde, yıllık enflasyonun yüzde 31 civarında tamamlanması bekleniyor. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 12,31 olacak.

Hükümet, son dönemde en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşını mevcut zam oranı doğrultusunda artırıyor. Temmuz itibarıyla 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığı, yıllık enflasyonun yüzde 31’e ulaşması durumunda 18 bin 959 liraya çıkacak. Mevcut emekli aylığı ise yasayla belirlenecek.

Memur emeklisinde fark ne olacak?

Memur emeklileri ise toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Temmuz ayında memur emeklilerine yüzde 15,6 oranında zam yapılmış, bunun yüzde 5’lik kısmı toplu sözleşmeden kaynaklanmıştı. Temmuzdan kasıma kadar açıklanan enflasyon verileriyle memur emeklileri için yüzde 5,9 oranında enflasyon farkı oluştu.

2026 yılı ocak ayı için memur emeklilerine uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak belirlenmişti. Bu artış da eklendiğinde, şimdiden toplam yüzde 17,55’lik zam ihtimali ortaya çıktı. Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 olması halinde ise bu oran yüzde 18,73’e yükselecek.

Temmuz ayında 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükselen en düşük emekli memur maaşı, enflasyonun yılı yüzde 31 seviyesinde tamamlaması halinde 26 bin 916 liraya çıkacak. Buna toplu sözleşme kapsamında öngörülen 1.000 liralık ilaveyle birlikte en düşük maaş 27 bin 916 liraya ulaşacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi günü açıklayacak. Bu verinin ardından emeklilerin ocak ayında alacağı kesin zam oranı da netlik kazanacak.