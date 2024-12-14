Emekli aylıkları arasındaki 2024 - 2025 yıl farkı kapanacak mı? Bakan Vedat Işıkhan noktayı koydu

Emekliliği hak edip de emeklilik başvurusunu 2024’te yapanlar ile dilekçeyi 2025’e bırakanlar arasında yüzde 30’a varan emekli aylığı farkı oluşacağı pek çok kez yazılıp çizildi.

Başta Dünya gazetesi yazarı, sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun olmak üzere pek çok uzman isim konuya dikkat çekip uyarılarda bulundu.

Peki emekli aylıkları arasındaki bu fark kapatılacak mı?

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grubunda yaptığı sunumda emekliler arasında ciddi ayrım yaratacak uygulamaya değindi.

Emekli aylıkları arasındaki farkın sebeplerini anlatan Işıkhan, enflasyonist dönemlerde aylık artışlarının TÜFE’nin üzerinde verilmesinin güncelleme katsayısı ile aylık artışları arasındaki bağı kopardığını ifade etti.

Emekli aylıklarının 2024 yılında toplam yüzde 86,16 zamlandığını hatırlatan Işıkhan, 1 Ocak 2024 ila 31 Aralık 2024’te emekli olanların bu zamdan yararlanacağını aktardı.

Yüzde 30'lık farkın sebebi ne?

Bakan Işıkhan 2025 yılında emekli olacaklarda ise geçmiş yıl primleri, 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45 ve gelişme hızının da yüzde 6 olacağı varsayıldığında katsayı yüzdesinin yüzde 46,8 olacağını belirtti.

Primlerin bu oranla güncelleceğini söyleyen Işıkhan, 2024 yılı aylık artışı ile güncelleme katsayısı arasında 40 puan fark oluşacağını anlatarak şöyle konuştu: “Bu durum bu yıl emekli olmayıp seneye bırakan SSK ve Bağ-Kur’luların emekli aylıklarında yaklaşık yüzde 30 farka neden olacak.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılının son ayında ve 2025 yılında emeklilik müracaatı yapanlarla ilgili yüzde 30’luk bu farkın değişmeyeceğini söyledi.