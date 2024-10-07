Emekli aylıkları ne kadar zamlanacak? (SSK ve Bağkur emeklisi zammı Ocak 2025)

Her yıl emekli aylıkları 6 aylık TÜFE verilerine göre hesaplanıyor. Eylül ayında TÜFE önceki aya göre %2,97 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre %49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre de %63,47 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre son 3 aylık enflasyon farkı %8,93 oldu. Geriye ekim, kasım ve aralık enflasyon verileri kaldı.

Aylıklar yüzde 8,93'e göre güncellendi

Türkiye'nin haberine göre; bu verilere dayanarak emekli aylıkları en az %8,93 oranında güncellendi.

Kök maaşı 15 bin 200 lira olan SSK veya Bağ-Kur emeklisinin eylül enflasyonu ve refah payı hariç maaşı en az 16 bin 558 liraya yükseldi.

Kök maaşı 11 bin 365 lira olan bir emeklinin aylığı 12 bin 379 liraya çıktı.

OVP'de enflasyon hedefi %41,5 olarak güncellendi. Ancak eylül enflasyonu tahminlerin üzerinde geldi. 3 aylık enflasyon verisine göre yıllık enflasyonun da yüzde 43’ün altına inmeyeceği düşünülüyor.

Emekli aylıklarına tahmini zam yüzde 15

Bu rakamlara göre ocak ayında refah payı hariç emekli aylığı en az yüzde 15 civarında zamlanabilir.

Buna göre ocak ayında aylığı 12 bin 360 lira olan emekli zamlı aylığını 14 bin 214 lira, aylığı 17 bin 980 lira olan e 20 bin 677 lira alacak.

Öte yandan kök maaşı düşük emeklilerin de taban aylıklarının 15 bin lira seviyesine çekileceği öngörülüyor.