Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu: Fark ödemesi ne zaman yapılacak?

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Emeklinin bayram ikramiyesini 4 bin liraya yükseltecek kanun teklifi, Meclis'ten geçmediği için 3 bin lira olarak ödemeler yapıldı.

Geriye kalan bin liralık kısım ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak.

15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak

Emekli bayram ikramiyesi kapsamında 15,5 milyon kişiye ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesindeki bin liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

Üç çocuklu anneye her ay 6 bin 500 lira

Yasayla, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için başvuru yapanlara doğum yardımı gerçekleştirilecek. İlk doğumda tek seferlik 5 bin liralık nakit yardım yapılacak. İkinci çocuk için annenin hesabına her ay bin 500 lira, üçüncü çocuk içinse 5 bin lira ödenecek.

Böylece üç çocuklu annenin bütçesine her ay 6 bin 500 lira girecek. Söz konusu destekler çocuk 5 yaşına gelene kadar sürecek.

Karayolları Taşıma Kanunu'nda değişiklik

Yasayla, Karayolları Taşıma Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 85 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.