Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tahminler...

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihi merak ediyor.

Bayram ikramiyesinin bu yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılması emeklileri sevindirmişti. Bayram ikramiyesinin bu yıl 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Kanun teklifinin bu hafta Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyordu. Ancak, Meclis'in 25 Mart Salı gününe kadar kapalı olması nedeniyle görüşme ertelendi.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin önümüzdeki hafta hesaplara yatırılması bekleniyordu.

Ancak, ödeme takvimi belirlenmesi için kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyordu.

Yaşanan gerginliklerin ardından Meclis'in 25 Mart Salı gününe kadar kapalı olması, ikramiye görüşmelerinin de ertelenmesine yol açtı.

Bayramdan önce ikramiyeler yatar mı?

Genel Kurul, 25 Mart Salı günü saat 15.00’te yeniden toplanacak. Teklif, o gün Meclisten geçip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanırsa 2025 Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödemeleri, 26 Mart'tan sonra ödenmeye başlanabilir.

Bu durumda, 30 Mart'ta başlayan Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyeleri hesaplara yatabilir.