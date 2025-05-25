Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, bu yıl için ise 4 bin liraya yükseltilmişti.

2018-2024 döneminde toplam 252 milyar lira ödendi

Ramazan Bayramı'nda 15,8 milyon kişiye toplam 57,2 milyar lira ikramiye ödeyen SGK, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine toplam 57,4 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Bayram haftasında hesaplarda

Bu kapsamda, ödeme tarihlerinin bu hafta içi açıklanması, ikramiyelerin ise bayram haftasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.

Kimler bayram ikramiyesi alacak

Emeklilerin yanı Dul ve yetim maaşı, yaşlılık maaşı alanlar, maluller, iş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler, şehit yakınları, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller de ikramiye alabilecek.

Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 oranında ikramiye alacak.

Toplam 8 bin TL bayram ikramiyesi

Emekliler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Buna göre, emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.