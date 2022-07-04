Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar?

Emekliye bayram ikramiyesi konusunda beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklama ile, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, sorusu yanıt buldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyesi Kurban Bayramı öncesinde 2-7 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatacak.

Emekli Sandığı kapsamında olanlar 2-5 Temmuz tarihleri arasında, SSK emeklileri 5-6 Temmuz tarihlerinde, Bağ-Kur emeklileri ise 7 Temmuz'da emekliye bayram ikramiyesi alacaklar.

Emekliye bayram ikramiyesi hangi gün yatacak?

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü; 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022; 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022

4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü; 1 Temmuz olanlara 2 Temmuz; 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

Bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekliye bayram ikramiyesi ödemesi öncesinde ikramiye miktarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı öncesinde ödenen ikramiye 1100 Türk lirası olurken, bu süreçte farklı bir meblağ telaffuz edilmedi. Bu nedenle Kurban Bayramı'nda da aynı tutarda ödeme yapılması bekleniyor.

Bayrak tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına dair açıklamayı Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan açıklamasında, "Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağı haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Buna göre Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.