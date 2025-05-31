İlk olarak 2018'de 1000 lira olarak uygulamaya geçen bayram ikramiyesi, bu yıl bayram başına 4 bin lira olarak uygulanıyor.

6 Haziran cuma günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli, bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını merak ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri açıkladı.

Aylıkları enflasyon karşısında eriyen emekliler için can suyu olacak bayram ikramiyeleri bugün (31 Mayıs 2025 Cumartesi) hesaplara geçmeye başladı.

Peki emeklinin bayram ikramiyesinde ödeme takvimi nasıl olacak?

Bayram İkramiyesi Ödeme Takvimi

Bağ-Kur (4b) emeklisi: 31 Mayıs 2025 Cumartesi

Emekli Sandığı (4c) emeklisi: 1 Haziran 2025 Pazar

SSK (4a) Emeklisi: Maaş ödeme günü 17-18-19’unda olanlar 2 Haziran 2025 Pazartesi, maaş ödeme günü 20-21-22’sinde olanlar 3 Haziran 2025 Salı, maaş ödeme günü 23-24-25-26’sında olanlar 4 Haziran 2025 Çarşamba.