Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme takvimi

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Yılda 2 kez ödenen emekli bayramiyesi 3 bin liraya çıkartılmıştı. Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belirlendi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başladı. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Böylece yaklaşık 16 milyon emekli zamlı ikramiyelerini alacak.

SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme takvimi

4A kapsamında (SSK) gelir ve aylık alanların ödeme günü 17-18 olanlara 2 Nisan, 19-20-21-22 olanlara 3 Nisan, 23-24-25-26 olanlara 4 Nisan'da ödenecek.

4B'lilere (Bağ-Kur) ise tamamı 5 Nisan'da ödenecek.

4C emeklilerine (Emekli Sandığı) ise her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanlara ödeme günü 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4, 56 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri ödenecek.