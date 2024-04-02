Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri başladı: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme takvimi
Yılda 2 kez ödenen emekli bayram ikramiyesini 3 bin TL'ye çıkartıldı. Emeklilerin gözü şimdi ödeme tarihlerine çevrildi. Milyonlarca emekli ve hak sahibi, emekli olduğu kuruma göre hangi tarihte ikramiye alacağını merak ediyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme takvimi...
Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Yılda 2 kez ödenen emekli bayramiyesi 3 bin liraya çıkartılmıştı. Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belirlendi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başladı. Yapılan yüzde 50 artış ile birlikte emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Böylece yaklaşık 16 milyon emekli zamlı ikramiyelerini alacak.
SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme takvimi
4A kapsamında (SSK) gelir ve aylık alanların ödeme günü 17-18 olanlara 2 Nisan, 19-20-21-22 olanlara 3 Nisan, 23-24-25-26 olanlara 4 Nisan'da ödenecek.
4B'lilere (Bağ-Kur) ise tamamı 5 Nisan'da ödenecek.
4C emeklilerine (Emekli Sandığı) ise her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanlara ödeme günü 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4, 56 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri ödenecek.