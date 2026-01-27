Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo! 'Tek maaş ihtimali masada'

Milyonlarca emekli, 2026 yılında ödenecek bayram ikramiyelerine ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor.

Bayram ikramiyelerinin tutarına yönelik tartışmalar sürerken, Ekonomist Muhammet Bayram katıldığı bir televizyon programında emeklilerin beklentilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

"1 lira bile onların avantajına"

Emekli maaşlarındaki artışlara değinen Bayram, üst maaşlarda yapılan düzenlemenin önemine dikkat çekerek, "En üst emekli maaşı daha az bir oranda artırılacaktı, 18 bin civarında olacaktı ama 20 bine çıkarıldı. '2 bin lira ne fark eder' demeyelim, bir pazar açığı çıktı. Emekliye her ne verilebilirse, 1 lira bile onların avantajına. Banka promosyonları da devreye girdi, maaş arttıkça promosyonlar da artıyor" ifadelerini kullandı.

Bayram, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelere ilişkin beklentilerin arttığını belirterek, "Şu anda 4.000 TL alınıyor ama 5.000 TL'ye yükseltilmesi konuşuluyor. 5.000 TL bile yeterli mi, tartışılır. Benim hep söylediğim bir hesap var: Kurban Bayramı'nda bir emeklinin küçük bir hayvan alabileceği bir ikramiye verilmesi daha doğru olur" değerlendirmesinde bulundu.

İkramiyede kulis bilgisi

Bayram ikramiyesinin tüm emeklilere aynı tutarda ödendiğini hatırlatan Bayram, bu uygulamanın yeniden ele alınabileceğini belirterek, "100 bin TL maaş alan da alıyor, 20 bin TL alan da. Düşük maaş alanlara daha yüksek, yüksek maaş alanlara daha düşük ikramiye verilmesi daha yerinde olabilir. Kulislerde konuşulan, bayram başına en az bir ikramiye olacağı yönünde" dedi.

Bayram, ikramiyelerin kalıcı bir çözüm olmadığını da vurgulayarak, "Ramazan ayında gıda fiyatları artıyor. Aynı hurma, aynı peynir, aynı zeytin ama fiyatlar yükseliyor. Bunları konuşmamız lazım. Bayram ikramiyesi geçici bir çözüm. Emekliye bir kart verilip temel gıdada KDV alınmaması gibi çözümler olabilir ama bu destekler yüksek maaş alana değil, düşük gelirliye olmalı" ifadelerini kullandı.

"Perakende sektöründeki cezalar caydırıcı değil"

Perakende sektöründeki fiyat artışlarına da değinen Bayram, "Fahiş fiyatla mücadelede denetimler var ama cezalar caydırıcı değil. Avrupa'da böyle yapan bir daha ticaret yapamıyor. Bizde de benzer yaptırımlar olmalı" diyerek denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

2026'nın ikinci yarısından sonra enflasyonun yüzde 20'nin altına gerilemesinin beklendiğini hatırlatan Bayram, Ramazan döneminin emekliler açısından daha zorlu geçtiğini belirterek, "Bu yüzden benim görüşüm Ramazan Bayramı'nda bir maaş ikramiyesi verilmesi, Kurban Bayramı'nda da 5.000 TL verilmesi yönünde. Bunun önünde bir engel yok" dedi.

Ödemeler ne zaman yapılacak?

Bayram ikramiyelerinin 2018'den bu yana ödendiğini anımsatan Bayram, "Bayramdan önce, o ayın maaşıyla birlikte yatırılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı ödeniyor. 5.000 TL olursa yıllık toplam 10.000 TL olur" bilgisini paylaştı.

Bayram ayrıca, vatandaşlık maaşına ilişkin çalışmaların gündemde olduğunu belirterek, "Hane geliri asgari ücretin altındaysa devlet tamamlayacak. Tüm sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak" dedi.

Emekli maaşı alan herkesin bayram ikramiyesinden yararlanabildiğini aktaran Bayram, dul ve yetim aylıklarında oranlar olduğunu, o oran kadar ikramiye alınacağını ifade etti.

"Promosyonlarda bankalar arasında ciddi farklar var"

Banka promosyonlarına da değinen Bayram, "Promosyon emeklinin hakkı. Banka değiştirirken kalan süreye göre eski bankaya iade yapılır, yeni bankayla yeni bir promosyon anlaşması yapılır. Bankalar arasında ciddi farklar var, emekliler gezip araştırmalı" diyerek emeklilerin E-Devlet üzerinden kolayca banka değişikliği yapabileceğini hatırlattı.