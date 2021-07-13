Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmeye başladığını açıkladı.
AA
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Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıkları; SSK emeklileri için hesaplara yatmaya başladı.
Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz’da gerçekleşecek.
Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise temmuz ayı farkı, temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri 15 Temmuz’da birlikte ödenecek.