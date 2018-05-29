Emekli ikramiyelerinde net tarih açıklandı

29 Mayıs 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, milyonlarca emeklinin beklediği bin liralık ikramiye ödemesi ile ilgili net tarihi açıkladı.

Sarıeroğlu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için ikramiyelerin 7 Haziran Perşembe, SKK'lılar için ise 8 Haziran Cuma günü ödeneceğini bildirdi.

Bakan Sarıeroğlu daha önce yaptığı açıklamalarda, ikramiye ödemelerinin bayramdan önce gerçekleştirileceğini belirtmiş ancak net tarih vermemişti. Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma günü başlıyor.

Maaşlar da erken yatacak

Sarıeroğlu, bayram nedeni ile maaş ödemelerinin de erkene çekildiğini belirtti. Buna göre, Emekli Sandığı emeklileri maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları da 11-13 Haziran tarihlerinde ödenecek.