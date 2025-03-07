Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan zam oranı!

Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeye ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.

Bayram ikramiyesi, geçen yıl yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseltilmişti.

AK Parti kaynaklarından edilen bilgiye göre, emekliye bayram ikramiyesi, Pazartesi günü Meclis gündemine gelecek.

Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin lira civarı olması bekleniyor.

(İHA)