Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan zam oranı!
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesiyle ilgili detaylar gelmeye başladı. Ak Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu yıl emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye çıkarılabilir. Bayram ikramiyesi, geçen yıl yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseltilmişti.
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Milyonlarca emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiyeye ne kadar zam yapılacağını merak ediyor.
Bayram ikramiyesi, geçen yıl yüzde 50 artışla 3 bin TL'ye yükseltilmişti.
AK Parti kaynaklarından edilen bilgiye göre, emekliye bayram ikramiyesi, Pazartesi günü Meclis gündemine gelecek.
Bayram ikramiyesinin bu yıl için 4 bin lira civarı olması bekleniyor.
(İHA)