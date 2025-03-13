Emekli ikramiyesi zammı Meclis'te

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geçen günlerde geldi. AK Parti, Kurban ve Ramazan bayramlarından önce öndenen ikramiyeye zam yapılacağını açıkladı.

Buna göre emekli ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılırken, zam oranı yüzde 33 oldu.

AK Parti, emekli ikramiyesine zammı da içeren kanun teklifini Meclis'e sundu.

İlgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Kanunda, ikramiyenin 4 bin liraya çıkarılması hükmü yer aldı.

15 milyon kişiye 30 milyar TL ödeme

Bayram ikramiyesindeki 1000 liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.

Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15,5 milyon olarak öngörülüyor.