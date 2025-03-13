Emekli ikramiyesi zammı Meclis'te
Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli ikramiyelerini 3 bin liradan 4 bin liraya çıkaran kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis'e sunuldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan teklif daha sonra Meclis Genel Kurulu'na gelecek.
Milyonlarca emeklinin beklediği haber geçen günlerde geldi. AK Parti, Kurban ve Ramazan bayramlarından önce öndenen ikramiyeye zam yapılacağını açıkladı.
Buna göre emekli ikramiyeleri 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılırken, zam oranı yüzde 33 oldu.
AK Parti, emekli ikramiyesine zammı da içeren kanun teklifini Meclis'e sundu.
İlgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Kanunda, ikramiyenin 4 bin liraya çıkarılması hükmü yer aldı.
15 milyon kişiye 30 milyar TL ödeme
Bayram ikramiyesindeki 1000 liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor.
Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15,5 milyon olarak öngörülüyor.