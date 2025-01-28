Emekli ikramiyesine zam gelecek mi? 2025 emekli ikramiyesi kaç TL olacak? İşte olası zam oranı!

Türkiye'de milyonlarca emekli halihazırda en düşük emekli aylığı olan 14 bin 469 TL alırken, Ramazan ve Kurban bayramlarında 3'er bin liradan toplamda 6 bin TL emekli ikramiyesi ödeniyor.

Geçen yıl itibariyle 3 bin TL'ye yükseltilen ikramiyenin bu sene zamlanıp zamlanmayacağı merak konusu.

Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam gelecek mi?

ANKA'dan Zülfikar Doğan'ın haberine göre 6 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinin yüzde 50 zam yapılarak 9 bin TL'ye çıkarılması Ankara'nın gündeminde.

Kulis bilgilere göre Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) ile SGK ortak çalışma başlattı.

Emekli ikramiyesi 4 bin 500 TL mi olacak?

Kurumlar emeklilere bayramlarda 3 bin TL yerine 4 bin 500 TL ikramiye ödenmesinin bütçeye ne kadar yük getirebileceğini hesaplamaya başladı.

Emekli ikramiyelerinde değişiklik yapılmasına karar verilirse AK Parti grubunun teklifi şubat ayında Meclis'e getirmesi, yeni ikramiyelerin mart ayındaki Ramazan Bayramı'na yetiştirilmesi planlanıyor.