Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ne zaman ödenecek, sorusuna yanıt aranırken, milyonlarca emeklinin beklediği tarih belli oldu. Memur emeklisi maaş farkı için takvim belirlenirken, emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz ayı zam farklırının 28 Temmuz'da yapılacağı öğrenildi.

Bu kapsamda 28 Temmuz'da 2 milyon 386 bin kişiye 6 milyar 447 milyon lira zam farkı ödenecek.

Emekli maaşları ne kadar oldu?

Temmuzdan geçerli olmak üzere memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 artış öngörülmüştü. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,69 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,69 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 42,35 artış sağlandı.

Açıklanan enflasyon oranının ardından en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.