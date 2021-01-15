Emekli maaş farkı yattı mı?

Türkiye'de milyonlarca emekli enflasyon zammı sonrası emekli maaş farkının hesaplara ne zaman yatacağını araştırıyor. TÜİK'in Temmuz ve Aralık dönemi enflasyonunu yüzde 8.36 olarak açıklmasının ardından memurlar ve memur emeklileri 4.36 enflasyon zammı almaya hak kazanmış, ayrıca yüzde 3 sözleşme zammının da eklenmesi ile toplam zam oranı yüzde 7.36 olmuştu. Enflasyon farkı sonrasında memur maaş farklarının ödenmesi için beklenen tarih yaklaştı.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2021 tarihinde alacaklar. Bu ödemeler hesaplara yatırılacak.

Maaşlar derece ve kademeye göre değişiyor

Memur maaşları, memurların derecesine ve kademesine göre değişkenlik gösteriyor. Dereceleri, kademeleri yükselen memurların alacakları maaşlar da artıyor.

Şu anda en düşün memur maaşı 4 bin 92 lira olurken, en düşük emekli memur aylığı ise 3 bin 21 lira oldu.

En düşük işçi emeklisi aylığı bin 447 lira, en düşük esnaf emeklisi maaşı bin 763 lira, en düşük emekli çifçi maaşı ise bin 662 lira oldu.