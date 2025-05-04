Emekli maaş zammı belli oldu mu? Emekliler temmuzda ne kadar zam alacak? En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını yarın saat 10.00'da açıklayacak. Milyonlar TÜİK'ten gelecek verilere odaklandı. 4 aylık enflasyon farkı da yarın belli olacak ve bu da emeklileri yakından ilgilendiriyor.

Kritik veri öncesi sıkça yöneltilen soruların başında "Emekli maaş zammı belli oldu mu?" sorusu geliyor.

Emekli maaş zammı belli oldu mu?

Emekli maaş zammı henüz belli olmuş değil. TÜİK 5 Mayıs Pazartesi saat 10.00'da nisan ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. 3 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,06 oldu.

AA Finans'ın nisan ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,24 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24), bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.