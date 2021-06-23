Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı belli oldu mu?

Emekli maaşı zammı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Emekli zammı ilk olarak ocak ayında yapılırken, bu kez temmuz zammı ile emekli maaşı desteklenecek. Temmuz zammı uygulanırken, enflasyon farkı da hesaba katılacak ve bu oran emekli maaş zammını belirleyecek.

İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağ-kur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı.

Bu bilgilere göre SGK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı şu anda 6,39 olarak görülüyor. Diğer yandan memur ve memur emeklilerine ise yüzde 3,39 oranında bir fark eklenmesi bekleniyor.

5 ayda oluşan yüzde 6.39'luk kümülatif enflasyonla şimdiden en düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.876 lira oldu. en düşük çiftçi emeklisi aylığı 1.662 liradan 1.768 liraya çıkacak. En düşük SSK emeklisi maaşı 2.420 TL'den 2.575 liraya yükselecek.