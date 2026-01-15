En düşük emekli aylığı ne kadar oldu? Emekli aylıklarına zam geldi mi?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

En düşük emekli aylığını 20 bin TL’ye yükselten düzenleme, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Emekli aylıklarının 20 bin liraya çıkarılmasının kamu maliyesine 6 aylık maliyetinin 66,3 milyar lira olacağı hesaplandı.