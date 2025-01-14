Emekli maaşı nasıl hesaplanır? e-Devlet'ten ek ödeme ile emekli maaşı hesaplama yöntemi

Yeni yılda memur emeklisinin aylığı yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ise yüzde 15,75 oranında artarken en düşük emekli maaşı da 14 bin 469 TL’ye yükseldi.

Emekliler zamlı maaşlar için gün sayarken, en düşük emekli maaşındaki düzenlemenin ancak ocak sonunda yasalaşacağı düşünülüyor. Durum böyle olunca emekliler ay sonunda hesaplara yatacak aylıkların nasıl hesaplanacağını araştırmaya başladı. İşte emekli maaşında hesaba yatacak rakamı hesaplama formülü!

Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor?

2024 yılında kök maaşı 11 bin lira olan, 1,500 lira da Hazine desteği alıyordu ve hesabınına 12 bin 500 lira yatıyordu.

Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklisi 11 bin liraya gelen yüzde 15.75'lik zammı ekleyecek. Bu durumda kök maaş 1, 733 lira artışla 12 bin 733 lira oluyor ancak bu rakamın üzerine bir de yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ki bu da 510 lira yapıyor.

Yani totalde kök maaş 11 bin liradan 13 bin 243 liraya yükseliyor. Ancak bu rakam en düşük emekli maaşının altında kaldığı için 1,226 liralık Hazine desteği de ilave gelecek ve hesaplara yatacak tutar 14 bin 469 lira olacak.

E-Devlet'ten ek ödeme nasıl öğrenilir?

e-Devlet sisteminde de göreceğiniz ek ödeme tutarını 25'le çarptığınızda, kök maaşınız ortaya çıkacak. Toplam hesabınıza geçecek rakamı merak ediyorsanız; bu ek ödeme tutarını 26 ile çarpmanız gerekecek. Çıkan sonuç hesabınıza geçecek tutarı gösterecek.

İşte adım adım e-devlet'ten emekli maaşı hesaplama:

-e-Devlet şifrenizle ve TC kimlik numaranızla sisteme giriş yapıyorsunuz.

e-Devlet giriş sayfasındaki arama butonuna 'emekli ödeme bilgileri' yazıp, ara tuşuna basıyorsunuz

-Karşınıza 4A, 4B, 4C yani memur, SSK ve Bağkur'lularla ilgili ödeme bilgileri geliyor. (Burada 4B Bağkur'luları seçtiğimizi varsayalım.)

-Bu adımdan sonra karşınıza ikinci sayfa çıkıyor. Burada da yılı ve ayı seçip 'sorgula' diyorsunuz ve üçüncü sayfada böyle bir ekran çıkıyor.

-Burada da ek ödeme tutarına bakıyoruz. Burada 1000 lira yazıyorsa ve 25 ile çarparsanız kök maaşınız 25 bin lira, 26 ile çarparsanız hesabınıza yatacak rakam 26 bin lira oluyor.

-Yani buradaki ek ödeme tutarını 25 ve 26 ile çarptığınızda banka hesabınıza geçecek rakamı öğrenebileceksiniz.