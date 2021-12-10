Emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı oranı bekleniyor

Yeni yıl ile birlikte emekli maaşları artacak. Emekli maaş zammı için aralık enflasyon verisi etkili olacak. Çıkacak orana göre emekliye zam oranı artacak ve yeni yılda emekli maaşları bu oran kadar zamlanacak.

Yeni yılda toplu sözleşme dışında kalan emekliler, TÜİK verilerine göre kasım sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde 10.48 olarak belirlenen TÜFE'ye göre en az bu oranda zam alacak. Aralık enflasyonu ise bu oranın üzerine eklenecek ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli olacak.

Eğer aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 zam emekli maaşlarına yansıyacak.

Kurtulmuş'tan zam açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş emekliye zam konusunda açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, "Tüm memur ve emeklilere yüzde 30-35 seviyelerinde maaşlarını artırma kararı aldık. Ayrıca sadece zammı doktorlara değil, sağlık çalışanlarımıza da bunu teşmil ederek yolumuza devam ediyoruz. Sadece çalışanlara değil, emeklilere de bunu vererek yolumuza devam ediyoruz. Nihayetinde bütçe konuşuyoruz, babamızın malını vermiyoruz, cebimizdeki şahsi paramızı vermiyoruz. Bu milletin imkanlarını, bu milletin insanlarına, bu helal bütçe oluşan payların bir kısmından ayırarak milletimize veriyoruz. Memurlara verilen bu zamlara ilave olarak Türkiye'de devam eden asgari ücret görüşmelerinin sonunda bu anlamda milletimizin asgari ücretlerini de hakkaniyet seviyesinde bir asgari ücret olarak belirleyecek ve bunu kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.