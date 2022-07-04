Emekli maaşı ne kadar oldu? İşte emekli maaşlarına zam oranı

Emekli maaşları için beklenen haziran enflasyonu açıklandı. TÜİK tarafından açıklananan orana göre, haziran enflasyonu 42,35 oldu. Bu verilere göre emekli memur maaşları yüzde 34,69 oranında artacak.

Emekli maaşları ne kadar oldu?

Temmuzdan geçerli olmak üzere memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 artış öngörülmüştü. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,69 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,69 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 42,35 artış sağlandı.

Açıklanan enflasyon oranının ardından en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

Emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağını araştırıyor. Zamlı emekli maaşları 9 Temmuz’dan önce hesaplara yatmış olacak.

Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olanlar 2-5 Temmuz tarihleri arasında, SSK emeklileri 5-6 Temmuz tarihlerinde, Bağ-Kur emeklileri ise 7 Temmuz'da emekliye bayram ikramiyesi alacaklar.