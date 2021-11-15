Emekli maaşı ne kadar? TÜED'den emekli maaşları talebi

Emekli maaşları her altı ayda bir enflasyon oranına göre zamlanıyor. Son zam temmuz ayında yapılırken, bir sonraki zam ise ocak ayında yapılacak. Ocak ayında yapılacak zam öncesinde emekli maaşı konusunda talebini dile getiren Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesini talep ederken, bu talebin hükümet tarafında karşılık bulup bulamayacağı ise merak konusu...

Emekli maaşı ne kadar zamlanacak?

Ocakta yapılacak enflasyon zammının oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlendi. Haziran ayı enflasyon verilerine göre memur maaşları ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 8.45 oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar?

Temmuz ayında yüzde 8.45 oranında artış yapılan emekli maaşları sonrasında emekli maaşı 1802 lira oldu.

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında en düşük 1802 lira, en yüksek maaş ise 2634 lira olurken, Emekli Sandığı'na bağlı vatandaşların en düşük emekli maaşı 3276 lira, en yüksek ise 11806 lira oldu.

En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını istedi.

Ergün, Aralık 2002'de en düşük işçi emeklisi aylığı 257 lirayken, aynı dönemde asgari ücretin 184 lira seviyesinde olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının bugün devlet katkısıyla 1500 lira, asgari ücretin ise 2 bin 825 lira düzeyinde olduğunu anımsattı.